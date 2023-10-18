Трихолог рассказала, когда стоит беспокоиться о выпадении волос Трихолог Хохлова посоветовала обращаться к врачу при выпадении волос с болью

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Когда выпадение волос начинается неожиданно и в больших количествах, так что это можно заметить визуально, нужно обратиться к специалисту, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова. По словам медика, особое беспокойство должно вызвать выпадение волос, которое сопровождается зудом, шелушением, воспалением или болевыми ощущениями на коже головы.

Трихолог напомнила, что выпадение волос — это нормальный процесс, ежедневно человек может терять от 50 до 100 волос. При этом чаще это происходит весной из-за авитаминоза и осенью после интенсивной инсоляции летом. Однако если количество выпавших волос выше нормы и самолечение не дало результата, то стоит обратиться к врачу, который выяснит причину поредения.

Часто причиной выпадения волос выступает стресс, поскольку он стимулирует иммунитет и тем самым направляет все ресурсы организма на борьбу с ним же. В результате другие процессы могут ослабевать и замедляться, в том числе рост волос. При этом процесс естественного выпадения не прекращается, и создается впечатление заметного поредения волос, — отметила Хохлова.

Врач добавила, что волосы могут начать выпадать у женщин во время менопаузы, а также при резком снижении веса или реабилитации после хирургических вмешательств, что для организма является стрессом.

Трихолог Анастасия Курская ранее рассказала, что категорическими противопоказаниями для окрашивания волос являются аллергические реакции на компоненты используемого средства, а также воспалительные заболевания кожи головы. Кроме того, по ее словам, избегать этой косметической процедуры следует беременным женщинам и тем, кто недавно сделал химическую завивку.