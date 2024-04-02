Россиянам объяснили, как выбрать лучший пылесос для квартиры Эксперт Васильев: для стандартной квартиры подойдет пылесос мощностью 300–350 Вт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощность всасывания у классических сетевых пылесосов находится в диапазоне от 100 до 500 Вт, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, для стандартной квартиры подойдет пылесос мощностью 300–350 Вт, а модели мощнее 350 Вт имеет смысл покупать, если у вас в доме есть животные.

При этом техника должна быть укомплектована контейнером-циклоном с фильтром по стандарту HEPA: они различаются по уровню фильтрации пыли и функциям. Уровень фильтрации обозначается по возрастанию латинскими буквами H10 — H13, а самый высокий имеет обозначение S. От 12 и выше рекомендуется брать аллергикам, посоветовал собеседник издания. Если медицинских показаний нет, подойдут и значения до 12 единиц.

Для стандартной одно- или двухкомнатной квартиры выбирайте пылесос мощностью 300–350 Вт, с контейнером-циклоном, фильтром НЕРА и комплектом из как минимум трех дополнительных насадок. Рассчитывать нужно на цену от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что европейские производители бытовой техники начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе продажу на маркетплейсах. Речь идет о компаниях Rowenta, Braun, Tefal и Electrolux. Продавцы допустили, что электроника иностранных брендов может полностью исчезнуть из продажи в российских магазинах, а на замену придут китайские и турецкие товары.