Россиянам объяснили, как не думать о работе в отпуске Психолог Колосова рассказала, как не думать о работе в отпуске

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В отпуске невозможно не думать о работе, так как это часть жизни человека, особенно если это творческая профессия, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, думать о работе — нормально, но вопрос — сколько. Чтобы меньше размышлять о своей профессиональной деятельности и спокойно провести отпуск, нужно выпрыгнуть из рабочего ритма и планировать день отдыха.

Не нужно засыпать с этими мыслями на ночь. Когда вы идете в отпуск, надо четко сделать график, когда смотреть рабочие материалы. Например, просматривать почту один или два раза в день. Если что-то срочное, то вы отвечаете, а если нет, то пишите заготовленную фразу: «Я в отпуске. В случае срочной необходимости вы можете связаться с...» — рассказала Колосова.

Как отметила психолог, в отпуске не обязательно отслеживать все новости, это можно делать утром и вечером.

Нужно выпрыгнуть из рабочего ритма. Тут поможет банальная история: планировать день отдыха. Важно спланировать свой отпуск. Если этого не сделать, то много времени проведется в банальном формате, глядя в пустоту, телевизор или гаджет. Отдых у всех разный: спорт, прогулки, походы в спа, общение с детьми, посещение культурных мест, чтение книг, общение с друзьями. Очень важно понять, что если ты остановишься, ничего плохого на работе, даже в мире, не случится, — подытожила Колосова.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян оказались недовольны тем, как они провели или проводят отпуск этим летом. Примерно 52% сказали, что этот отпуск им скорее понравился. Отдых чаще нравился мужчинам, чем женщинам — 55% против 48%. Среди тех, кто недоволен своим отдыхом текущим летом, было 52% женщин и 45% мужчин.