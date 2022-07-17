Почти половина россиян оказались недовольны летним отпуском SuperJob: почти половина россиян недовольны отпуском в этом году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти половина россиян оказались недовольны тем, как они провели или проводят отпуск этим летом. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob. Как пишет РБК, отдых этим летом не понравился 48% опрошенных респондентов.

Примерно 52% сказали, что этот отпуск им скорее понравился. Отдых чаще нравился мужчинам, чем женщинам — 55% против 48%. Среди тех, кто недоволен своим отдыхом текущим летом, было 52% женщин и 45% мужчин.

Кроме того, исследователи выяснили, насколько сложно уйти в отпуск россиянам в этом году. 66% опрошенных могут уйти в отпуск в любой момент, 24% респондентов сказали, что работодатели не отпустили их на отдых в период, когда они просили. Причинами отказа называли регламент, отдаваемый приоритет сотрудникам с маленькими детьми, возможность провести отпуск только между вахтами и просто несогласие работодателя с указанными датами.

Опрос проводился среди 1600 работающих россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Ранее стало известно, что открытых для россиян направлений для отдыха в этом году резко стало меньше. А те курорты, что остались в арсенале туристических компаний, бьют рекорды по ценам. Например, за летнюю путевку в Турцию придется заплатить на 50% больше, чем год назад. Но есть направления, которые подорожали не так сильно, а где-то даже подешевели.