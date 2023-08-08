Россиянам объяснили, как кошки могут облегчить им жизнь Психолог Алексеева назвала кошек полезными для борьбы со стрессом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошки поддерживают своих хозяев и помогают им бороться со стрессом, практически ничего не требуя взамен, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, эти питомцы также крайне полезны для безэмоциональных людей, так как они могут пробудить в них чувства. Кроме того, кошки порою обладают лучшими навыками оказания психологической помощи, чем люди.

Кошки помогают хозяевам молчаливым и спокойным присутствием обратить внимание на свое состояние. С котами можно прожить чувство грусти и ощущение усталости без грубых комментариев «Не грусти, все пройдет, не обращай внимание», — рассказала Алексеева.

Говоря о стрессе, психолог подчеркнула, что кошки полезны для людей, которые постоянно находятся в нервном напряжении. Это обусловлено тем, что человеческому организму не хватает ресурсов, чтобы выровнять свое состояние. В этом случае не требуются различные препараты или знания физиологии.

Чтобы снизить уровень стресса и тревожности, нужны приятное давление, тепло и небольшая вибрация. Особенно в области груди и живота. Как раз то, что делают коты, когда укладываются полежать на своем хозяине — и тут вы точно никуда не денетесь с такого сеанса психотерапевта, — отметила специалист.

Вместе с тем кошки не способны лечить болезни. По словам ветеринарного врача Татьяны Гольневой, вера в такие способности питомцев связана с эффектом плацебо. Кроме того, мурлыканье кошек оказывает успокоительный эффект, что также может повлиять на самочувствие человека.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее назвал бездомных кошек самыми умными и преданными. По его словам, это обусловлено естественным отбором. Кроме того, такими качествами обладают и породистые животные, в частности сфинксы и мейн-куны.