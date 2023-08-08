Ветеринар рассказал, какие кошки самые умные и преданные Ветеринар Шеляков заявил, что уличные кошки самые умные и преданные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бездомные кошки — самые умные и преданные, заявил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, это объясняется естественным отбором. Он также посоветовал обратить внимание на сфинксов и мейн-кунов.

Если судить по преданности, интеллектуальным, эмоциональным качествам, то, конечно, самые умные, если можно так сказать, это, конечно, бездомные кошки. Это объясняется эволюцией. Кто на улице может выжить? В агрессивной, неблагоприятной среде...Это не только кошек касается, любых живых организмов. Чем агрессивнее, опаснее среда, тем мы хитрее, умнее, выносливее, интуиция лучше работает. Естественный отбор, — сообщил он.

Ветеринар добавил, что все кошки — свободолюбивые животные и поддаются дрессировке хуже, чем собаки. Однако из породистых на человека ориентированы донской и канадский сфинкс. Они очень любят тепло и человеческие руки, так как элементарно мерзнут.

Еще есть кошки-тюфяки — мейн-куны, огромные, 12-килограммовые кошки, их можно мять, гладить, обнимать. Они очень добрые, хорошо ладят с человеком, — добавил Шеляков.

Британцы, сиамские, абиссинские кошки, наоборот, могут быть слишком манерны и независимы и не очень добры в большинстве своем. Однако и тут многое зависит от хозяина.

Так что, спасайте кошек, заводите бездомных кошек. Они останутся вам преданными до конца жизни, — резюмировал врач.

Ветеринар Маргарита Наумова ранее заявила, что кошки и собаки плохо переносят жару. Она призвала свести к минимуму тренировки и активные прогулки, а также игры с кошками и собаками, так как в жару питомцы быстрее устают.