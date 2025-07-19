Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 18:54

Россиянам объяснили, как их могут сделать дропами втемную

Веб-разработчик Горбунов: россияне могут стать дропами без их ведома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники могут использовать граждан России в качестве дропов (людей, выводящих или обналичивающих незаконно полученные средства) без их ведома, заявил эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-компании «Код безопасности» Константин Горбунов в комментарии Lenta.ru. Злоумышленники находят своих жертв у банкоматов и просят помочь обналичить средства, так как якобы не имеют карты нужного банка.

Популярна такая ситуация: жертва подходит к банкомату, чтобы снять деньги, после чего к ней подходит куратор, нанимающий новых дропов. Он представляется вполне безобидным человеком, у которого по несчастью нет карты нужного банкомату банка, и предлагает перевести средства из другого банка с просьбой обналичить их. После этого жертва становится дропом, — объяснил эксперт.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что защититься от телефонных мошенников можно с помощью блокировщиков спама. По его словам, жертвами фишинга каждый день становятся миллионы граждан, которые лишаются доступа к своим средствам и персональной информации.

мошенники
схемы
банкоматы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане опрокинулся грузовик, перевозивший в кузове около 20 детей
В Испании поймали желающих отправить ребенка на тот свет родителей
В АТОР раскрыли, были ли россияне на перевернувшемся во Вьетнаме судне
В России хотят блокировать киносайты с фильмами про нетрадиционные ценности
«Стремятся к нулю»: Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной
Раскрыта главная особенность 18-го пакета санкций ЕС против России
Бывший банкир объяснил, куда вкладывать деньги прямо сейчас
Алиев: Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора
Странности самоубийства Старовойта: что с ним случилось на самом деле?
Внуково и Домодедово возобновили работу после введенных ограничений
Принудительно мобилизованный солдат ВСУ расправился с инструкторами
Молодые игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА необычным способом
Юрист объяснил, кого на самом деле накажут за передачу сим-карты другому
В МО озвучили внушительное количество БПЛА, сбитых за четыре часа
Алиев оценил потенциал Зангезурского коридора
Стоцкая порадовала поклонников семейным фото
Стало известно, почему Павлоград очень важен для ВСУ
Крупнейшая в мире мегаплотина может рассорить Индию и Китай
Две фуры загорелись после столкновения на «трассе смерти» под Омском
Россиянам объяснили, как их могут сделать дропами втемную
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.