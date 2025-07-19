Россиянам объяснили, как их могут сделать дропами втемную Веб-разработчик Горбунов: россияне могут стать дропами без их ведома

Мошенники могут использовать граждан России в качестве дропов (людей, выводящих или обналичивающих незаконно полученные средства) без их ведома, заявил эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-компании «Код безопасности» Константин Горбунов в комментарии Lenta.ru. Злоумышленники находят своих жертв у банкоматов и просят помочь обналичить средства, так как якобы не имеют карты нужного банка.

Популярна такая ситуация: жертва подходит к банкомату, чтобы снять деньги, после чего к ней подходит куратор, нанимающий новых дропов. Он представляется вполне безобидным человеком, у которого по несчастью нет карты нужного банкомату банка, и предлагает перевести средства из другого банка с просьбой обналичить их. После этого жертва становится дропом, — объяснил эксперт.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что защититься от телефонных мошенников можно с помощью блокировщиков спама. По его словам, жертвами фишинга каждый день становятся миллионы граждан, которые лишаются доступа к своим средствам и персональной информации.