Россиянам объяснили, что им грозит за фейерверки в неположенном месте Адвокат Квартальнова: за фейерверки в неположенном месте грозит семь лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запуск фейерверков в неположенном месте грозит россиянам штрафами от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток, рассказала NEWS.ru адвокат Евгения Квартальнова. Она отметила, что если в результате нарушений окружающие получили тяжкий вред здоровью или кто-то погиб, то фигурантам грозит до семи лет тюрьмы по ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

За неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, приведшее к повреждению имущества в крупном размере, предусмотрена ответственность по ст. 168 УК РФ, где максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года. Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то фигуранту грозит до семи лет по ст. 219 УК РФ, — добавила Квартальнова.

Она подчеркнула, что наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи можно запускать только в специально отведенных местах. По ее словам, подобные изделия следует использовать минимум в 20 метрах от людей, жилых домов и деревьев.

Ранее заслуженный спасатель России Игорь Томчук заявил, что одной из самых распространенных причин ЧП в новогодние праздники является запуск петард и фейерверков. Специалист отметил, что пожарам способствуют покупка несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности.