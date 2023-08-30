Россиянам назвали пять законных способов сэкономить на налогах Депутат ГД Чаплин: экономить на налогах помогут всевозможные вычеты и льготы

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Россияне могут сэкономить на обязательных выплатах государству пятью законными способами или вообще избежать трат, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что первое, о чем нужно помнить — имущественные льготы.

Льготы по имущественным налогам многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Последние освобождаются от земельного налога с шести соток и от налога на имущество за квартиру или дом. Второй способ — вычет для НДФЛ. При оплате обучения или лечения — социальный вычет, после покупки жилья — имущественный. Третье — продавать имущество позже минимального срока владения, чтобы избежать уплаты налогов, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что без НДФЛ машину можно продать через три года, квартиру — через пять лет. Депутат заявил, что в ряде случаев для жилья сокращается минимальный срок владения, например, когда оно единственное для семьи либо подарено.

Здесь важно учесть, что при наличии покупки жилья, когда в семье двое или более детей, можно использовать освобождение от НДФЛ, — рассказал Чаплин.

Ранее Чаплин заявил, что исходя из опыта действующих государственных программ по бесплатной выдаче гражданам земельных участков, многие отказываются от такой земли. Он отметил, что при предоставлении бесплатной земли власти не обещают, что снабдят эти участки коммунальными благами. Чаплин предложил разработать программы подключения таких земель к коммуникациям.