Россиянам назвали непопулярные, но «очень красивые» места в Турции Тревел-блогер Ансталь: в Турции стоит посетить развалины Трои, Памуккале и Каппадокию

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Каппадокия, Турция

В Турции очень много красивых городов, курортов и исторических областей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала российским туристам взять экскурсии на развалины Трои, посетить Памуккале и Каппадокию.

В Турции очень много красивых городов, курортов, исторических областей. Можно отправиться в Стамбул или Каппадокию. Посетите Бурсу, Памуккале. Или Тарсус, откуда родом Апостол Павел, можно заказать экскурсию на развалины Трои и древнегреческих городов, — сказала она.

Генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян ранее перечислил самые бюджетные зарубежные направления для отдыха. В список вошла Абхазия, стоимость отдыха в которой составляет от 40 до 70 тысяч рублей. Также эксперт включил в перечень Грузию.

Эксперт добавил, что среди россиян популярны короткие туры на 3–5 дней в Таджикистан и Узбекистан. По его словам, направления пользуются спросом, при этом там можно всегда подобрать тур и обслуживание исходя из своего бюджета.

Ранее глава турфирмы Дмитрий Мир назвал лучшие направления для отдыха в августе. По его словам, за последние годы стали популярными Мальдивы и Сейшелы. Также глава турагентства посоветовал посетить Венесуэлу или Кубу, так как туда можно добраться прямыми рейсами и это обойдется намного дешевле, чем отдых в Турции.