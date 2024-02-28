Россиянам назвали главную опасность частого заваривания чая в пакетиках Физиолог Созыкин: чай в пакетиках опасен сотнями миллионов наночастиц пластика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чай в пакетиках опасен выбросом сотен миллионов наночастиц пластика при частом заваривании, рассказал NEWS.ru. доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, физиолог Александр Созыкин. Он отметил, что данные вещества накапливаются в крови, печени и почках.

При заваривании пакетики выделяют микропластик, который из-за воздействия высокой температуры распадается на искусственные наночастицы, которых в сотни миллионов раз больше, чем частиц микропластика. При регулярном употреблении накапливается в органах и системах нашего тела. Исследования показали, что поражаются в основном кровь, печень и почки. И это может привести к различным онкологическим заболеваниям, — добавил Созыкин.

Собеседник подчеркнул, что лучше употреблять листовой или гранулированный чай.

Ранее эксперт по экопродукции Ирина Воронцова рассказала, что в борьбе с целлюлитом нужен комплексный подход. По ее словам, никакие «чудодейственный средства» не помогут избавиться от проблемы. Она подчеркнула, что целлюлит сложно убрать раз и навсегда, но улучшить состояние кожи можно, если правильно питаться, заниматься спортом и слушать рекомендации врачей.