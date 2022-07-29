Россиянам назвали эффективные способы борьбы с дневным сном на работе Врач Кудинов назвал эффективные способы борьбы с дневным сном на работе

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Смена деятельности, небольшая прогулка и умывание холодной водой помогают справиться с дневным сном на рабочем месте, рассказал в беседе с NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Как отметил специалист, основной причиной дневной сонливости служит недосыпание. Обычно дневная сонливость длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом она уходит сама собой.

Бороться с дневным сном можно исключительно сменой деятельности. Можно позаниматься физкультурой, поприседать, поотжиматься, немножко подразогнать кровь. Если есть возможность, то кратковременная прогулка, умыться холодной водой, принять контрастный душ, если человек работает на удаленке, — посоветовал Кудинов.

Он добавил, что дневная сонливость никогда не длится до позднего вечера и проходит сама. Чтобы не хотелось спать днем, Кудинов посоветовал нормально высыпаться ночью, тогда подобных случаев на работе не будет.

Ранее сомнолог София Черкасова объяснила, что человек может внезапно проснуться посреди ночи из-за физиологических потребностей, яркого света, неудобной кровати, некомфортной температуры в помещении и по ряду иных причин. По ее словам, наиболее «дружелюбной» температурой для сна является диапазон от 17 до 21 градуса тепла. Черкасова порекомендовала россиянам повесить в комнате плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы не просыпаться от света уличных фонарей или билбордов.