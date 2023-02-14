Иммунолог назвал два цветочных аллергена, кроме пыльцы Иммунолог Болибок: аллергию на цветы вызывает не только пыльца, но и химикаты с остатками почвы

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Аллергию на декоративные цветы, массово продающиеся в День святого Валентина, вызывает не только пыльца, но также остатки почвы и химикаты, используемые для обработки и выращивания растений, рассказал NEWS.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт отметил, что симптомами аллергии являются сильный кашель, чихание, слезотечение, приступ бронхиальной астмы или отек Квинке.

Сами по себе декоративные цветы, продающиеся в качестве букетов, сильными аллергенами не являются, так как что у них достаточно тяжелая пыльца, в некоторых цветах ее вообще нет, а аллергию вызывает именно она. Аллергенами могут быть химикаты, которыми их обрабатывали и компоненты почвы, в которой их выращивали. Опять же, так как речь идет о букетах, цветы срезанные, почвы не остается. А химикаты, да, могут вызвать аллергию, — подчеркнул Болибок.

Врач добавил, что в случае приступа аллергии необходимо промыть нос, руки, как следует прокашляться и прочихаться, выпить антигистаминные препараты.

Если тяжелая реакция в виде отеков Квинке — то лучше вызвать скорую, — подытожил медик.

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