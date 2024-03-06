Россиянам назвали альтернативу подорожавшим в преддверии 8 Марта тюльпанам Садовод Ганичкина советует выбирать кустовые цветы, чтобы сэкономить на букете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии Международного женского дня цены на букеты возрастут, рассказала NEWS.ru садовод Октябрина Ганичкина. По ее словам, чтобы сэкономить на букете, стоит выбирать не одноголовые, а кустовые цветы, например, нарциссы, хризантемы или гвоздики. Еще один фактор, который поможет сберечь деньги, это заблаговременный заказ цветов, добавила эксперт.

На 8 Марта принято дарить тюльпаны и мимозы, реже розы и гортензии. Разумеется, из-за большого спроса цена на эти цветы будет расти в первую очередь. Для того чтобы сэкономить на букете, стоит выбирать не одноголовые, а кустовые цветы. Например, нарциссы, хризантемы или гвоздики. Такой букет будет казаться пышным и эффектным. Еще один фактор, который поможет сэкономить, это заблаговременный заказ цветов. При этом авторские букеты, как правило, дороже классических, — сказала Ганичкина.

Садовод отметила, что выбирать нужно только свежие цветы, так они простоят в вазе намного дольше. Бутон цветка должен быть плотным и упругим, лепестки без заломов и потемневших краев, зелень — немятая, насыщенного цвета, пояснила она.

Ранее специалисты Россельхознадзора посоветовали в подарок на 8 Марта выбирать букеты с полураскрытыми цветами. Они объяснили, что распустившиеся бутоны будут выглядеть роскошнее, но простоят недолго.