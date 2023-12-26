Россиянам напомнили о пользе винегрета Роспотребнадзор: винегрет поможет нормализовать работу кишечника

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Салат винегрет поможет нормализовать работу кишечника и улучшить обмен веществ, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ведомстве подчеркнули, что ингредиенты блюда сохраняют все полезные свойства. Это связано с тем, что овощи для салата варятся в кожуре, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, винегрет способен вывести токсины из организма и укрепить иммунитет. Его рекомендуется включить в рацион людям, страдающим от апатии: данное блюдо быстро насыщает и снимает чувство усталости. Кроме того, благодаря своему составу винегрет обладает омолаживающими свойствами и способен поддерживать хорошее состояние кожи.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала использовать малосоленую селедку для приготовления салата «селедка под шубой». По ее словам, это позволит снизить калорийность блюда. Кроме того, рекомендуется вместо майонеза добавить сметану.

Шеф-повар Артем Сипугин до этого рассказал о диетической альтернативе салату оливье. По его словам, для приготовления легкого варианта классической закуски для худеющих потребуется добавить сельдерей и свежую зелень, а также заменить майонез на специальную заправку с греческим йогуртом в составе.