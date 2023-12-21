Назван способ сократить калорийность селедки под шубой Диетолог Соломатина: в селедке под шубой лучше использовать мало соленую рыбу

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Популярный и любимый россиянами традиционный новогодний салат "селедка под шубой" можно сделать менее калорийным, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, для этого нужно использовать мало соленую селедку, а вместо майонеза добавить сметану. Также диетолог посоветовала не делать слишком большую порцию и напомнила, что селедку под шубой лучше не есть людям с диабетом.

Селедку под шубой можно сделать поменьше. Можно использовать малосоленую селедку и вместо заправки сметану. Картошка там совсем не нужна, и стоит добавить яблоки. Если совсем никак без майонеза, хотя бы использовать сметану в пропорции 50% на 50%, — сказала Соломатина.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что калорийность салата оливье можно снизить, если заменить колбасу отварным мясом, а соленые огурцы свежими. Эксперт отметила, что вместо майонеза из магазина лучше использовать домашний. Покупной майонез содержит в себе 67% жиров и более 600 ккал на 100 граммов.

Кроме того, диетолог Елена Соломатина рассказала, что на новогодний стол не стоит подавать жареное мясо или утку, их лучше заменить на курицу или нежирную рыбу. По ее словам, в меню обязательно должно быть как можно больше овощей.