Шеф-повар поделился рецептом оливье для худеющих Шеф-повар Сипугин: для диетического оливье подойдет йогурт вместо майонеза

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Салат оливье может иметь диетическую альтернативу, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» шеф-повар Артем Сипугин. По его словам, для приготовления легкого варианта классической закуски потребуется добавить сельдерей и свежую зелень, а также заменить майонез на специальную заправку с греческим йогуртом в составе.

Будет много белка, мало жира, достаточное количество углеводов и необходимая клетчатка. Свежая зелень, которая так богата калием, благоприятно скажется на натрий-калиевом балансе, и уменьшит количество задерживаемой после застолья жидкости, — объяснил эксперт.

Он рассказал, что для приготовления «оливье для худеющих» потребуются куриная грудка, картофель, свежий огурец, сельдерей, яйца, зеленый горошек, греческий йогурт, дижонская горчица, оливковое масло, петрушку, шпинат, лимонный сок и соль.

Заправка представляет собой два сваренных перетертых желтка, смешанных с горчицей, оливковым маслом, йогуртом и лимонным соком, объяснил кулинар. Куриную грудку необходимо положить в подсоленную кипящую воду, дать закипеть и снять, накрыв крышкой. Через полчаса мясо будет идеально готовым, оставшись при этом сочным. Его надо разволокнить и положить в большую чашу.

Огурцы, сельдерей, сваренные картофель и яйца нужно нарезать мелкими кубиками, горошек можно подержать в кипятке пару минут, добавить все это в чашу с курицей, отправив туда же порубленную зелень, готовую заправку, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты перемешать и выложить готовый салат в самую красивую тарелку, резюмировал Сипугин.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала снизить калорийность салата оливье и сделать его более полезным, заменив колбасу на отварное мясо, а соленые огурцы — на свежие. Эксперт отметила, что покупной майонез лучше заменить домашним.