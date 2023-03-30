Россиянам массово захотелось переехать на дачу YouDo.com: спрос на услугу переезда на дачу в России в марте вырос на 31%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачный участок

Спрос на помощь при переезде из города на дачу в России в марте вырос почти на треть, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование онлайн-сервиса YouDo.com. По подсчетам аналитиков, спрос на услуги по перевозке вещей и переездам по сравнению с февралем вырос на 31%, а по сравнению с мартом 2022 года — на 27%.

Спрос на услуги, связанные с дачей, в среднем вырос на 34%. По данным исследователей, стоимость помощи в переезде в Москве обойдется в среднем от двух с половиной до семи тысяч рублей. Для жителей Санкт-Петербурга цена услуги составляет от 2,1 тысячи до шести тысяч рублей. Ценник для жителей Ростова-на-Дону составляет от 1,7 тысячи до 5,5 тысячи рублей.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым, незаинтересованность россиян в переезде их детей и внуков за рубеж за последние 30 лет выросла на 16%. По данным исследования, около 83% россиян не хотят, чтобы их потомки переезжали жить за границу. Кроме того, 71% россиян выступили против обучения своих детей за рубежом.

Ранее аналитики «Сбер Аптеки» выяснили, что почти половина россиян стали чаще болеть в 2022 году. Большинство опрошенных заявили, что в 2023 году собираются заняться своим здоровьем. Среди основных причин ухудшения самочувствия были названы малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление сладкого, вредной пищи, недостаточная забота о себе и курение.