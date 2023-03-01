Россияне стали меньше мечтать об эмиграции ВЦИОМ: незаинтересованность россиян в переезде их детей за рубеж выросла на 16% за 30 лет

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Примерно 83% россиян не хотят, чтобы их дети и внуки эмигрировали за рубеж, а 71% жителей страны выступают против обучения своих детей в других странах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что за минувшие 30 лет незаинтересованность россиян в переезде их детей и внуков за рубеж выросла на 16 п. п. 11% россиян поддерживают переезд близких за границу, при этом лишь 8% хотят эмигрировать сами.

За последние 30 лет на 16 п. п. — до 83% — выросла незаинтересованность в эмиграции детей и внуков за рубеж. По сравнению с 1993 годом на 18 п. п. стало больше россиян, которые сами не хотят никуда уезжать из России (90%), — сказано в материале.

Опрос показал, что чаще всех против переезда детей и внуков за рубеж высказываются граждане в возрасте от 45–59 лет (87%) и возрастная группа от 60 лет и выше (95%). Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 60%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21 января 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее эксперты подсчитали, что «окончательно» из России уехало 512 тысяч человек. Однако Forbes со ссылкой на оценки из Кремля указывал, что с начала мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года, страну покинуло 700 тысяч человек.

Считается, что больше всего уехавших находится в Грузии — 112 тысяч человек, по данным местного МВД, в Казахстане — 100 тысяч, в Турции — 78 тысяч, в Армении — 40 тысяч, в Киргизии — 34 тысячи. В Сербию, по разным оценкам, могло уехать от 50 тысяч до 100 тысяч граждан России.