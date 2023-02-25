Стало известно, почему россияне начали чаще болеть Исследование: каждый второй россиянин стал чаще болеть в 2022 году

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Каждый второй россиянин стал чаще болеть в 2022 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом СБЕР ЕАПТЕКА и сервисом для совместной работы над проектами и задачами WEEEK. При этом 60% россиян не хватает стимулов для улучшения жизни — например, помощи психолога или новых знакомств.

Каждый второй заметил, что в прошлом году стал чаще болеть (43%). И в 2023 году подавляющее большинство россиян планируют заняться своим здоровьем. На ухудшение самочувствия могли влиять вредные привычки, например малоподвижный образ жизни (65%), чрезмерное употребление сладкого (47%), неправильный или недостаточный уход за собой (35%), употребление вредной пищи (28%) и курение (23%), — говорят данные опроса.

Россияне начали заниматься своим здоровьем уже в феврале. С начала года каждый третий (35%) проконсультировался с врачом и закупился необходимыми препаратами. Каждый пятый (19%) записался в спортивный зал, а еще 6% запланировали отпуск на год вперед.

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, в новом году жители страны стараются активно избавиться от самой неприятной вредной привычки — курения. В феврале 2023 года продажи средств от никотиновой зависимости относительно прошлогоднего периода выросли на 37%.

Помимо отказа от курения и желания очистить организм от токсинов среди интересов россиян оказалась забота о красоте и здоровье кожи.

Самым популярным периодом покупок в категории товаров для красоты и здоровья стал четвертый квартал 2022 года (+46% относительно предыдущего периода). Здоровьем волос и кожи головы особенно озаботились в Санкт-Петербурге (доля составила 63%) и Казани (61%). А косметика для ухода за кожей лица пользуется высоким спросом в Екатеринбурге (29%) и Нижнем Новгороде (28%), — свидетельствует исследование.

Свыше трети россиян уверены, что могут самостоятельно мотивировать себя меняться (40%). Каждый пятый (21%) считает, что в этом ему поможет консультация с соответствующим специалистом — например, с психологом. 15% опрошенных думают, что измениться смогут только благодаря новым знакомствам или новому партнеру, а 11% помогает четкая постановка целей на будущее. Еще 7% вдохновляются новой работой, 5% — поддержкой близких и родных, а 1% опрошенных получают удовольствие от шопинга.

Опрос проведен в крупных городах страны среди 1200 респондентов старше 18 лет.