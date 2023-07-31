Россиянам дали совет, как сохранить печень здоровой Врач Алендеев посоветовал включить в рацион брокколи для здоровья печени

Фото: shutterstock.com

Чтобы сохранить печень здоровой, важно добавить в рацион несколько продуктов, посоветовал врач общей практики Сергей Алендеев. В беседе с «Царьградом» он уточнил, что для этого нужно употреблять брокколи, которая также полезна также для поджелудочной железы, овсянку, в которой много клетчатки, зеленый чай, творог и тыкву.

По словам специалиста, в твороге есть аминокислота метионин, которая способствует расщеплению жиров и снижает риски развития жировой болезни. Тыква за счет большого объема витамина Т улучшает пищеварение и разгружает печень, а зеленый чай защищает от онкологических заболеваний.

Лучше не пренебрегать консультациями с врачами и руководствоваться во многих вопросах простым здравым смыслом. Помните: все хорошо в меру. И еще одно важное правило: движение — это жизнь, и наоборот, — уточнил врач.

По словам Алендеева, для здоровья всего организма важно соблюдать комплексную диету и не злоупотреблять отдельными продуктами. Он подчеркнул, что при отсутствии заболеваний можно позволить себе разнообразные блюда, если есть их в меру.

Диетолог Наталья Артемьева ранее заявила, что отсутствие баланса нутриентов, витаминов и минералов в организме может привести к истощению организма. По ее словам, организм начинает расходовать собственные резервы.