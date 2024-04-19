Россиянам дали совет, как начать ежедневно изучать иностранный язык Педагог Липина: для изучения другого языка можно переключить на него телефон

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Для изучения иностранного языка на регулярной основе можно перевести свой телефон на этот язык, порекомендовала преподавательница английского языка Валерия Липина. Как она отметила в беседе с «Газетой.Ru», это эффективнее, чем прослушивание иностранной музыки.

Например, большинство из нас сейчас постоянно пользуется смартфонами. Отличная идея будет переключить свой телефон на изучаемый язык. Вначале будет непривычно, но постепенно вы поймете значения всех кнопок и функций и существенно расширите свой словарный запас, — объяснила преподавательница.

Липина отметила, что можно начать слушать подкасты, потому что в них много разговорной лексики, и фильмы с субтитрами, которые впоследствии можно отключить. Также рекомендуется запланировать еженедельные встречи с носителями языка или походы в разговорный клуб.

В крайнем случае можно говорить с собой, например, начать вести аудиодневник на иностранном языке или просто говорить с зеркалом, добавила педагог. Кроме того, следует записывать каждое новое слово, а потом обязательно его повторять.

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