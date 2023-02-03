Россиянам дали четыре дня на покупку вейпов в Wildberries Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и табачных смесей с 7 февраля

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Интернет-магазин Wildberries запретит продажу всех вейпов, включая безникотиновые, а также табачных смесей и жидкостей к ним с 7 февраля, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса. По словам представителей магазина, недобросовестные продавцы продолжают продавать никотиносодержащие продукты под видом безникотиновых, а потому их сбыт необходимо ограничить полностью.

Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу, — подчеркнули в Wildberries.

Накануне зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что полный запрет продажи вейпов будет неэффективной мерой из-за того, что потребители никотина просто перейдут с электронных девайсов на сигареты. По мнению Куринного, меры должны быть профилактическими и носить пропагандистский характер. При этом не стоит разделять потребление никотина с помощью электронных девайсов и курение сигарет, проблема должна решаться комплексно. Парламентарий выступил за повышение ответственности для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в потребление никотина, в том числе через продажу вейпов в интернете.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил о необходимости минимизировать использование вейпов в России. По его словам, особое внимание следует уделить проблеме потребления никотина несовершеннолетними.