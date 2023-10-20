Россиян призвали скупать валюту Экономист Кричевский призвал россиян скупать валюту

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Те, кому нужна валюта для оплаты своих текущих нужд или для хранения сбережений, должны приобрести ее в ближайшее время, считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. В беседе с «Радио 1» экономист призвал россиян скупать валюту на фоне резкого укрепления рубля.

Я советую тем, кто хочет приобрести валюту для оплаты своих текущих нужд или в качестве сбережений, делать это сегодня и на следующей неделе, — посоветовал эксперт.

Кричевский пояснил, что российский рубль будет укрепляться еще неделю, до 28 октября, из-за старта налогового периода. По его словам, чтобы заплатить налоги, экспортеры часть валюты переводят обратно, поэтому увеличилось предложение. Он также добавил, что рубль будет укрепляться в течение всей недели, но затем его снова ждет падение.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что в ближайшие месяцы курс рубля будет укрепляться. Эксперт уточнил, что доллар в новом году упадет до уровня 80 рублей за единицу. Более того, к президентским выборам в России, которые пройдут весной 2024 года, курс вернется к нормальным значениям. Возможно, что курс американской валюты составит 70 или даже 65 рублей, добавил аналитик.

На закрытии торгов на МосБирже 20 октября доллар показал небольшое падение. Так, американская валюта впервые с 25 сентября опустилась ниже 96 рублей. Также немного утратил позиции евро и снизился до 101,4 рубля.