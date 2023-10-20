Экономист рассказал, сколько будет стоить доллар к Новому году Экономист Разуваев предсказал укрепление рубля к концу 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие месяцы курс рубля будет укрепляться, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В комментарии для NEWS.ru эксперт уточнил, что доллар в Новом году упадет до уровня 80 рублей за единицу. Этому может поспособствовать повышение ключевой ставки Центральным банком.

Можно ожидать укрепление рубля с возможным падением стоимости доллара до 80 рублей в Новому году. На это повлияет и повышение ставки. Я считаю, что на ближайшем заседании ключевая ставка составит 14%, может 15%, но не выше, это чревато рецессиями, — предположил собеседник.

Более того, отметил Разуваев, к президентским выборам в России, которые пройдут весной 2024 года, курс вернется к нормальным значениям. Возможно, что курс американской валюты составит 70 или даже 65 рублей, добавил аналитик.

На фоне негативных тенденций, можно даже ожидать, что курс доллара будет снижаться в долгосрочной перспективе, — резюмировал экономист.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, в свою очередь, заявил, что справедливый курс рубля — это 85 рублей за доллар. Но достичь такую планку отечественная валюта сможет не ранее 2024 года и при условии, что не будет новых экономических потрясений.

На закрытии торгов на МосБирже 20 октября доллар уже показал небольшое падение. Так, американская валюта впервые с 25 сентября опустилась ниже 96 рублей. Также немного утратил позиции евро и снизился до 101,4 рубля.