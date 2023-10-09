Эксперт заявил о переоцененности доллара Аналитик Сидоров: курс доллара мог бы сегодня составлять 85 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар сегодня переоценен, заявил NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, справедливый курс рубля — 85 руб. за доллар. Но такой курс мы можем увидеть в лучшем случае только в 2024 году, считает эксперт.

Доллар сейчас действительно переоценен. Справедливый курс для нашей нацвалюты, и большинство аналитиков сходятся в этом мнении, — порядка 85 руб. за доллар. Это соответствует объему притока экспортной выручки и подтверждается разницей в ставках в рублях, твердых валютах и других валютах в регионе. Но в этом году мы точно не увидим такого курса, — заявил Сидоров.

Эксперт допускает, что рубль может укрепиться к доллару до этого уровня в 2024 году, но только в случае отсутствия новых экономических потрясений.

В целом же Сидоров прогнозирует дальнейшее ослабление российской валюты. По его словам, в 2024 году определяющим фактором для рубля будут решения властей относительно размера расходов федерального бюджета и другим параметрам финансовой системы.

Внеплановые повышения расходов будут стимулировать отток капитала и рост импорта, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему снижению курса российской валюты, — пояснил эксперт.

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84. На момент написания материала доллар превысил на торгах 101,7 руб., евро — 107,3 руб., а юань — 13,9 руб. Рост курса доллара выше 100 руб. прокомментировал глава Министерства финансов Антон Силуанов. В частности, он заявил Telegram-каналу SHOT, что «кому надо больше, кому — меньше», а Москве важны предсказуемость и стабильность американской валюты.