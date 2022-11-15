Россиян призвали не увлекаться популярным новогодним блюдом Диетолог Соломатина объяснила, сколько можно съесть холодца без вреда для здоровья

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Новый год все ближе, и россияне постепенно готовятся к главному семейному торжеству. Одним из главных блюд на праздничном столе станет холодец. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала NEWS.ru, сколько можно съесть холодца без вреда для здоровья. По ее словам, в этом блюде есть полезные вещества, но его не стоит переедать из-за большого количества насыщенных жиров.

В холодце нет ничего страшного, наоборот, там есть и полезные вещества, но дело в том, что его, как и любое блюдо, не нужно переедать, это же не овощной салат. Нельзя есть больше, чем организм может усвоить, чтобы не испытывать никакого дискомфорта, — отметила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что на новогоднем столе будет много калорийной пищи. В этой связи холодца можно съесть много, если человек больше ничего не планирует употреблять, однако это практически невозможно.

Условно в день нужно 2000 калорий, под это подгоняем. Всего нужно по чуть-чуть. Если хочется съесть больше холодца, тогда придется от чего-то отказаться, например, от салата, десерта, бутерброда с красной икрой, — объяснила Соломатина.

Перед новогодними праздниками диетолог посоветовала разобраться со своими потребностями и рассчитать, сколько человеку нужно есть в течение дня, чтобы избежать дискомфорта.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, что тыква, хурма и осенние ягоды являются продуктами, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение. По ее словам, тыква наполнена антиоксидантами и бета-каротином, преобразующимся в витамин А.