Россиян предупредили об урагане на Тихоокеанском побережье

В ближайшие дни на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях ожидается сильнейший ветер, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС. По его словам, он будет вызван бушующим в Тихом океане циклоном. Синоптик предупредил, что ряд регионов накроет ураган со скоростью ветра 33–38 метров в секунду.

Самый сложный регион сейчас — это тихоокеанский берег страны, потому что очень глубокий, практически тропический циклон там бушует. Скорость ветра во всех регионах Тихого океана очень большая в ближайшие дни. На Сахалине ветер в понедельник будет достигать 35 м/с. Это ураган, который сносит всё, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что скорость ветра на Курильских островах в ближайшие дни достигнет 20–38 м/с, в Хабаровском крае на побережье Тихого океана — 25–27 м/с, на юге Камчатского края — 25–30 м/с, в Приморском крае — 23–24 м/с. По словам синоптика, 22 февраля скорость ветра на Камчатке достигнет 33 м/с, что является пороговым значением для урагана.

В этом году синоптики спрогнозировали раннее наступление метеовесны. Как сообщал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже 18 февраля столбики термометров поднимались до плюс 3 градусов, что соответствует показателям 7 апреля.