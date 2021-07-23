Россиян предупредили о высоких ценах на курорты Египта

Цены на курорты Египта для россиян в нынешнем сезоне окажутся высокими, что связано с малым количеством разрешённых авиарейсов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, её слова приводит ТАСС.

В пятницу, 23 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что с 9 августа возобновится авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Каждую неделю туда будет отправляться по 5 рейсов.

По словам Ломидзе, пока неизвестно, о каких именно рейсах идёт речь. Она предполагает, что с большой долей вероятности можно говорить только о регулярных. И хотя это большой шаг для всей туристической индустрии, представитель АТОР считает его не вполне достаточным для увеличения турпотока.

Дело в том, что перелёты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены будут высокими, — пояснила Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что пока сложно говорить, с какого уровня будут стартовать цены на курорты Египта.

Ранее также сообщалось, что Россия увеличит число рейсов с Белоруссией со следующего месяца. Теперь по маршруту Москва — Минск их количество достигнет 20 в неделю.