Россиян предупредили о самых частых уловках E-mail-мошенников

Самой популярной уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, в 2021 году стало предложение лотерейных билетов, свидетельствуют данные исследования «Яндекс 360». Релиз есть в распоряжении NEWS.ru. Отмечается, что чаще всего спамеры предлагали бесплатные лотерейные билеты «Русского лото». При этом они представлялись партнёрами лотереи.

На втором месте по популярности — письма с предложением оформить пособия, компенсации и другие выплаты. Чтобы вызвать доверие, их отправляли от имени крупных компаний и госучреждений.

Такие спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платёжные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников, — говорится в релизе.

В топ-5 популярных уловок вошли предложения вернуть страховые взносы, информирование о зачислении средств на электронный кошелёк и письма-пустышки. В «Яндексе» предупредили, что приложения к последним обычно содержат опасный контент. Кроме того, мошенники могут рассылать фейковые приглашения на встречи, ссылки в которых ведут на опасные сайты. Иногда спамеры добавляют в письма поддельную историю переписки.

Пример спам-рассылки Яндекс 360 Пример спам-рассылки Яндекс 360 Пример спам-рассылки Яндекс 360 Пример спам-рассылки Яндекс 360 Пример спам-рассылки Яндекс 360

В «Яндекс 360» подчеркнули, что ежедневно сервис отправляет в спам 55 млн электронных писем от мошенников, это примерно каждое третье послание.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают письма с предупреждением о необходимости устранить проблему, указывая телефон фальшивого кол-центра. В результате в разговоре с «оператором» люди сообщают важные сведения или устанавливают вредоносное ПО на телефоны или компьютеры.