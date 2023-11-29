Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества ТАСС: мошенники пытаются получить доступ к номеру жертвы через смену пароля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телефонные мошенники используют новую схему для получения доступа к номерам абонентов телекоммуникационных компаний и личной информации, рассказали ТАСС в пресс-службе «Билайн». Злоумышленники звонят жертве под видом представителей сотового оператора и сообщают о подаче от ее имени заявки на смену номера.

В ответ на то, что такая заявка не подавалась, они предлагают обезопасить номер, сменив пароль в личном кабинете. Когда абонент выполняет это, ему приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно этот код.

Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов, — пояснили в «Билайне».

Там подчеркнули, что компании связи звонят абонентам только со специальных коротких номеров. Они никогда не требуют диктовать какие-либо коды или пересылать данные на другие номера.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники пытались обмануть мужчину по телефону и частично им это удалось, однако при получении телефонного кода от своей жертвы, они слишком громко обрадовались. Это смутило их собеседника, который сразу же закрыл доступ к своим банковским счетам, а затем обратился в полицию.