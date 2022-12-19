Россиян предостерегли от посещения новогодних корпоративов Инфекционист Малышев предостерег россиян от новогодних корпоративов

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Россиянам следует отказаться от посещения массовых мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, для предотвращения заражения гриппом, рассказал Lenta.ru врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, на подобных мероприятиях невозможно соблюдать социальную дистанцию. Эксперт предупредил, что отказ от посещения корпоративов может уберечь от заражения гриппом, но выбор остается за каждым конкретным человеком.

Люди должны понимать, что если идут на корпоратив, то могут заболеть, потому что какая на корпоративе социальная дистанция, когда все вплотную разговаривают. Туда не ходим — и не болеем. Тут уже каждый сам решает, — высказался Малышев.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике.

До этого нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что для профилактики от заражения свиным гриппом следует отказаться от сладкого и мучного, так как организм тратит на борьбу больше ресурса, например, с грибком кандида. Специалист порекомендовала употреблять овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкую кисломолочку, а также квашеную капусту. Она подчеркнула, что до 80% иммунной системы организма «базируется» в кишечнике.