Россиян предложили лишать прав за пьяное вождение пожизненно

Власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта. Об этом сообщает «Коммерсант».

Садясь за руль в таком состоянии человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания, — заявил Хуснуллин.

До начала следующего месяца МВД, Минюст и Минздрав должны представить свои предложения по введению уголовной ответственности водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно. В случае, если водитель был повторно пойман пьяным за рулём, то согласно новым ограничениям, он может лишиться возможности управления колёсным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России могут получить дополнительные полномочия при проверке граждан, которые получают разрешение на оружие. Согласно законопроекту, разработанному Росгвардией, цель инициативы — не допустить попадания оружия в руки экстремистов или террористов. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.