«РФ станет помойкой»: эксперт предупредил о последствиях разливов топлива

https://static.news.ru/photo/af9e1946-c811-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benjamin Horn/Global Look Press

В последнее время участились случаи разлива топлива в разных точках России. Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков предупредил, что эти катастрофы не пройдут даром и приведут к масштабным экологическим последствиям.

Россия, как глобальный резервуар остатков живой природы, может такую роль свою утратить и стать помойкой. Не сосредоточием чистых природных экосистем, а средоточием зон катастрофических загрязнений, — заявил он в интервью телеканалу «360».

Он подчеркнул, что чаще всего подобное происходит из-за безнаказанности и разгильдяйства. Кроме того, ЧП провоцирует старая техника, которая исчерпала себя со времён СССР.

Дальше мы можем ожидать с таким капиталистическим подходом к хозяйству максимальное извлечение прибыли при не угрозе наказания за аварийные катастрофические разливы. Наверное, это будет происходить — существенное учащение таких событий, — прогнозирует Пешков.

По словам учёного, страны постоянно озабочены экономическими и политическими санкциями, однако, по его мнению, необходимо разработать ещё и экологические. Они должны быть более болезненными и масштабными для стран, допустивших подобные ЧП на своей территории.

Ранее 29 мая в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

17 июля стало известно о новом ЧП. Утечка топлива произошла на озере Байкал после того, как частное судно сильно накренилось из-за шторма. По данным пресс-службы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, катер был пришвартован к причалу в посёлке Хужир. Объём топлива, которое попало в озеро, может превышать сто литров. Специалисты уже взяли пробы воды и устанавливают степень ущерба, писал NEWS.ru.