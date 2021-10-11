Россия стала рекордсменом по запросам на удаление информации из Google

В период с 2011 по 2020 год Россия направила в Google больше запросов об удалении информации, чем другие страны вместе взятые. К такому выводу пришли журналисты BBC, изучившие Google Transparency Report за последние 10 лет. Москва направила 60,6% всех запросов в мире.

Всего из России Google получила больше 123 тысяч требований удалить сведения. На втором месте в рейтинге находится Турция, которая направила 14 тысяч запросов, на третьем — США (больше 9 тысяч запросов).

При этом до середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 по количеству запросов, но к 2016 году поднялась на первое место в списке.

Запросы могут приходить от госучреждений разных уровней, но в РФ их в основном направляет Роскомнадзор.

В основном российские власти требовали удалить контент из сервисов компании — поиска и YouTube. До 2018 года больше всего запросов касались видеохостинга, а после — поиска. В Google объяснили это поправками в закон «Об информации» от 2017 года, согласно которым поисковики обязаны удалять данные из выдачи по требованию РКН.

Треть от всех запросов направлялись по причине угрозы национальной безопасности. Этот показатель достиг пика в 2017 году, а затем начал снижаться. Однако в 2020 году он снова вырос: во втором полугодии Россия отправила 3625 запросов на удаление информации по этой причине (Турция за тот же период отправила 70 запросов, США — два запроса).

Однако основной претензией российских властей с 2018 года остаются авторские права.

В 2019 и 2020 годах Google стала чаще удовлетворять запросы властей. Так, в первом полугодии 2019 года корпорация отказывала на 49,9% требований, то к концу 2020 года доля отказов сократилась до 7,7%.

Также Google опубликовала запросы, которые могут представлять общественный интерес. В 2020 году РКН потребовал удалить запись в сервисе Blogger, где говорилось, что «российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера» — вероятно, речь об Алексее Навальном. Корпорация отказалась удалять запись, а затем запрос был отозван. Кроме того, российские власти просили удались «русскоязычное резюме отчёта Financial Times», где говорилось, что «реальное количество смертей от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика». Google также не стала закрывать доступ к материалу.

17 сентября Google удалила из российской версии магазина приложений Google Play приложение «Навальный», в котором содержался функционал «Умного голосования». Тогда же оно исчезло и из App Store. С соответствующим требованием к американским компаниям обратился Роскомнадзор. В ведомстве заявили, что приложение распространяет информацию, признанную российскими властями экстремистской. В случае неисполнения предписания надзорный орган пригрозил применить оборотные штрафы. Позже стало известно, что российские власти угрожали Google уголовными делами против сотрудников российского отделения компании.

9 октября приложение вернулось в магазин.