«Россия» отменила ряд рейсов в Пекин Авиакомпания «Россия» отменила рейсы из Владивостока и Красноярска в Пекин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчик «Россия», входящий в группу «Аэрофлот», отменил ряд рейсов из Владивостока и Красноярска в Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Красноярска. Информацию также подтвердил инсайдер в воздушной гавани Владивостока. Отмечается, что в ближайшее время отменят перелет в столицу Китая и из Иркутска.

«Россия» вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов (Владивосток, Красноярск, Иркутск), так как не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что пассажиров отмененных рейсов отправят в Пекин и доставят обратно на альтернативных рейсах. Известно, что два перелета из Владивостока должны были совершить 18 и 20 декабря, из Красноярска — 19 декабря.

Ранее авиакомпании «Россия», «Победа» и «Аэрофлот» заявили о готовности возобновить рейсы в Краснодар в случае открытия воздушной гавани. Так, «Аэрофлот» для начала может выполнять ежедневно до четырех рейсов из Москвы. Представители «Победы» уточнили, что перелеты могут возобновиться уже после новогодних праздников. В «России» отметили, что возобновят рейсы, когда в аэропорту Краснодара снимут действующие ограничения.