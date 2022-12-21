Россия и Индия решили отказаться от доллара и евро во взаимной торговле

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Россия и Индия не будут использовать доллары и евро во взаимной торговле, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Второго департамента МИД РФ Замира Кабулова. Однако, как отметил дипломат, это не быстрый процесс.

Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты. Но для полноценного перехода нужно решить вопрос дисбаланса в торговых операциях, — считает Кабулов.

По его словам, на сегодняшний день Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает.

Ранее Индия развернула на границе с Китаем рекордное количество сил в ответ на действия Пекина, который накапливал там войска с 2020 года. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар потребовал уважать индийских солдат, которые стоят на страже границ в районе Янцзе, подчеркнув, что никто не должен выступать с критикой по отношению к военнослужащим ВС Индии.

На днях президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили перспективы партнерства двух государств и условились о продолжении личных контактов. Кроме того, Путин и Моди отметили важность продолжения координации России и Индии в рамках «Большой двадцатки» и Шанхайской организации сотрудничества. По просьбе Моди российский лидер озвучил мнение по ситуации на Украине.