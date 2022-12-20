Индия стянула к границе с Китаем рекордное количество сил Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о развертывании рекордного числа войск на границе с Китаем

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Нью-Дели «оказывает давление» на Пекин для деэскалации на границе, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. По его словам, Индия развернула на границе рекордное количество сил в ответ на действия Китая, который накапливал там войска с 2020 года, пишет РИА Новости. Дипломат потребовал уважать индийских солдат, которые стоят на страже границ в районе Янцзе, подчеркнув, что никто не должен выступать с критикой по отношению к военнослужащим ВС Индии.

Сегодня у нас есть развертывание индийской армии на границе с Китаем, которого у нас никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять развертыванию Китая, которое было значительно увеличено с 2020 года, — сказал он.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил случай вторжения Национально-освободительной армии Китая на индийскую территорию в районе штата Аруначал-Прадеш 9 декабря, о котором писали местные СМИ. Согласно предоставленным сведениям, произошла перестрелка, в ходе который военнослужащие обеих сторон были ранены, погибших и серьезно пострадавших с индийской стороны нет.

До этого председатель КНР и Центрального военного совета страны Си Цзиньпин приказал армии Китая сосредоточиться на подготовке к участию в реальных боевых действиях. Китайский лидер также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы по повышению эффективности армии.