Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Председатель КНР и Центрального военного совета страны Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сосредоточиться на подготовке к участию в реальных боевых действиях, передает РИА Новости. Китайский лидер также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы по повышению эффективности армии.

В Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. В ходе него Си Цзиньпин направил участникам встречи ряд указаний.

В 2015 году правительство Китая объявило о стремлении значительно реформировать НОАК для повышения эффективности. Си Цзиньпин намерен создать ультрасовременную армию, способную при необходимости дать отпор любому неприятелю. Китайский лидер отмечал, что важнейшее требование к Вооруженным силам республики — боеспособность и умение побеждать.

После начала реформ в НОАК были сформированы ракетные войска стратегического назначения. В настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР представляют ВС Китая.

Реализацию реформирования планируется завершить к 2035 году. К 2050, по прогнозам китайского лидера, НОАК должна превратиться в вооруженные силы передового мирового уровня.

Ранее китаист Василий Кашин заявил, что КНР может начать более открыто поддерживать Россию в случае эскалации ситуации на Тайване. По словам эксперта, в плане реальных действий Пекин сделал много, чтобы поддержать Москву, нарастив закупки нашего сырья и увеличив некоторые составляющие своего экспорта в РФ.