Министр обороны Индии подтвердил попытку вторжения армии КНР 9 декабря

Фото: Wang Yu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил в Twitter случай вторжения Национально-освободительной армии Китая (НОАК) на индийскую территорию в районе штата Аруначал-Прадеш 9 декабря, о котором писали местные СМИ. Согласно предоставленным сведениям, в перестрелке несколько солдат с обеих сторон получили ранения, погибших и серьезно пострадавших с индийской стороны нет.

9 декабря 2022 года войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линии фактического контроля в район сектора Таванг. Наша армия <...> остановила вторжение НОАК на свою территорию и вынудила их отойти на свои позиции, — написал Сингх.

Глава Минобороны добавил, что эта ситуация обсуждалась с Китаем на дипломатическом уровне. По его словам, сторонам удалось договориться «сохранить мир на границе».

О перестрелке между индийскими и китайскими войсками 9 декабря сообщило издание India Today со ссылкой на источники. По информации издания, инцидент произошел в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш, который контролируется с обеих сторон с 2006 года. В результате инцидента несколько индийских солдат получили ранения.

До этого председатель КНР и Центрального военного совета страны Си Цзиньпин приказал армии Китая сосредоточиться на подготовке к участию в реальных боевых действиях. Китайский лидер также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы по повышению эффективности армии.