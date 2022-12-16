Стало известно, о чем Путин говорил с премьер-министром Индии Моди Путин и Моди обсудили перспективы партнерства России и Индии

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Нарендра Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили перспективы партнерства двух государств и условились о продолжении личных контактов.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. <...> Условлено о продолжении личных контактов, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Моди отметили важность продолжения координации России и Индии в рамках «Большой двадцатки» и Шанхайской организации сотрудничества. По просьбе Моди российский лидер озвучил мнение по ситуации на Украине.

Ранее Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за ситуации на Украине. Встреча лидеров двух государств сорвалась во второй раз с 2000 года. Саммит, обычно проводившийся в декабре, ранее отменяли в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что утверждения об отмене встречи не соответствуют действительности. По его словам, подобные переговоры не стояли в графике российского лидера. Представитель Кремля добавил, что на следующий год график контактов будет согласовываться.

В сентябре представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Дели продолжает призывать к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что чтобы урегулировать конфликт, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров.

Дипломат отметил, что эту позицию разделяет Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.