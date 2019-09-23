Руководство МЧС провело селекторное совещание по вопросам отопительного сезона. По словам экспертов, Россия готова к этому периоду более чем на 80%.
Общий показатель составляет свыше 88%. МЧС принимает активное участие в работе на системах ЖКХ в преддверии отопительного сезона, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Московской объединённой энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали сообщения о появлении отопления в некоторых домах столицы. Там отметили, что это связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения.