https://static.news.ru/photo/c1977228-ddf2-11e9-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство МЧС провело селекторное совещание по вопросам отопительного сезона. По словам экспертов, Россия готова к этому периоду более чем на 80%.

Общий показатель составляет свыше 88%. МЧС принимает активное участие в работе на системах ЖКХ в преддверии отопительного сезона, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Московской объединённой энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали сообщения о появлении отопления в некоторых домах столицы. Там отметили, что это связано с индивидуальными котельными или особенностями узла подключения.