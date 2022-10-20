Российское посольство подтвердило задержание Андрея Якунина в Норвегии

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global look Press

Российское посольство в Осло подтвердило факт задержания Андрея Якунина норвежской полицией. Ему предоставлен адвокат, передает РИА Новости. Россиянин за консульской помощью не обращался.

В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене задержанный или его представители не обращались. Находимся в контакте с правоохранительными органами Норвегии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина России за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Позже РБК сообщил со ссылкой на фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM), что задержанным оказался Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

В октябре полиция Норвегии задержала 51-летнего гражданина России с беспилотником в аэропорту Тромсё. По информации СМИ, у мужчины было изъято большое количество фототехники, беспилотник и несколько карт памяти. Россиянина обвиняют в управлении дроном на территории Норвегии. Задержанный объяснил, что находится в командировке, а фотографии делал в личных целях.

Представитель полицейского округа Тромсё Джейкоб Берг сообщил, что россиянам не запрещено снимать видео и фотографировать в аэропортах. Однако после начала спецоперации России на Украине многие государства, включая Норвегию, запретили гражданам РФ летать на самолетах в своем воздушном пространстве и использовать беспилотники.