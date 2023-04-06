Родителям объяснили, как разоблачить курящего вейп ребенка Главный нарколог Подмосковья Холдин: курящих вейпы детей можно разоблачить по жирным пятнам на одежде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курящих вейпы или электронные сигареты детей можно разоблачить по жирным пятнам на одежде и запаху химических ароматизаторов, используемых для их производства, рассказал NEWS.ru главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он отметил, что данной привычке в большинстве случаев подвержены несовершеннолетние.

Внимательный родитель насторожится, если от одежды ребенка или в комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада, то есть химическими ароматизаторами, а на одежде появились жирные и пахучие пятна от жидкости для вейпов. Также должны насторожить сонливость ребенка, упадок сил или излишняя суетливость и раздражительность, — добавил врач.

По его словам, дети с подобными пристрастиями иногда становятся замкнутыми, скрытными и не рассказывают родителям о круге общения из-за страха, даже если взрослые курят.

Дети, которые начали курить вейпы или электронные сигареты, в несколько раз чаще переходят на обычные сигареты. По этой причине в общей концепции борьбы с никотиновой зависимостью запрет вейпов будет огромным шагом к оздоровлению нашего населения и отказу от курения, — подчеркнул Холдин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Документ подразумевает запрет на рекламу и размещение вейпов на полках магазинов. Мера коснется не только никотиносодержащих, но и всей линейки аналогичных устройств.

При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал полный запрет вейпов неэффективной мерой, так как часть их потребителей перейдет на обычный табак. Он отметил, что необходимо подходить к решению этой проблемы комплексно и планомерно.