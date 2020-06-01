Российским пенсионерам продлили больничные

https://static.news.ru/photo/d079193a-a436-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство приняло решение о продлении листов нетрудоспособности для работающих пенсионеров. Соответствующие изменения утвердил глава кабина Михаил Мишустин.

Меры касаются граждан старше 65 лет, которые не перешли на удалённую работу, не находятся в отпуске и соблюдают режим самоизоляции, передаёт РИА Новости. Никаких дополнительных сведений или документов предоставлять не нужно.

Больничные будут действовать до 11 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Московской области старше 65 лет пока должны оставаться дома, несмотря на постепенную отмену ограничений. То же касается и людей с хроническими заболеваниями, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.