Семейным парам объяснили, как защититься от ревности партнера Психолог Леонова: защититься от ревности партнера помогает игнорирование претензий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защититься от ревности в отношениях, можно игнорировать претензии партнера, руководствуясь принципом «когда камень кидают в стену, он прилетает обратно в лоб, а когда его бросят в пустоту, он покидает зону видимости», рассказала NEWS.ru психолог Ирина Леонова. Она добавила, что также нужно поддерживать друг с другом диалог без взаимных обвинений.

Обязательно разговаривайте друг с другом. Обсуждайте свои чувства, не используя претензионных конструкций: «Да ты никогда/постоянно/вечно и т. д.», «Потому что ты...» и так далее. Начните говорить о том, что стали интересоваться психологией, попробуйте самостоятельно разобраться в существующих проблемах. Энергию слишком ревнивых и агрессивных лучше направить в правильное русло, чтобы не усугубить конфликт, — отметила Леонова.

По ее словам, причины ревности у взрослых находятся «глубоко внутри» и не связаны с поведением окружающих. Так, подозрения в неверности партнера могут возникать из-за отсутствия проявления любви в детстве в нужной форме, пережитого насилия, генетической предрасположенности или чрезмерной тревожности.

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