Российский предприниматель подал в суд на бывшего сотрудника MI-6

https://static.news.ru/photo/68daa196-caa5-11ea-8e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец группы компаний XBT Holding Алексей Губарев обратился в Высокий суд Лондона. Он подал иск против бывшего сотрудника MI-6 Кристофера Стила.

Причиной такого обращения стали серьёзные репутационные потери, которые понёс Губарев в результате открытой публикации досье спецагента. Последний собирал компромат на президента США. Дональд Трамп после публикации материала призвал власти Великобритании экстрадировать Кристофера Стила и посадить в тюрьму. Американский лидер также назвал его «лжецом, которому платили». Трамп заявил, что данное досье является примером тотальной политической охоты, пишет ТАСС.

Ранее Высокий суд Лондона заявил о недостоверности утверждений касательно других российских предпринимателей в досье. В частности, речь идёт о Петре Авене, Михаиле Фридмане и Германе Хане. Инстанция постановила выплатить последним двум по £18 тысяч в качестве компенсации.

Как информировал NEWS.ru, доклад о «компрометирующих фактах», составленный бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, был опубликован 10 января 2017 года. Эта дата была выбрана неслучайно, так как спустя десять дней состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа. В документе, который само издание назвало «непроверенным», говорилось, что Трамп провёл ночь в отеле Ritz-Carlton. И не один, а с московскими проститутками.