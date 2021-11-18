Российский миллиардер назвал способ выжить на пенсии

Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии. По его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив однокомнатную квартиру и сдавая её в аренду. Это тем более важно, что выплаты для пожилых невысоки, а накопить на достойную пенсию другими способами довольно сложно. Об этом бизнесмен заявил в интервью порталу BN.ru.

Отвечая на вопрос об инвестициях в недвижимость, Шарапов отметил , что квартира, «особенно пенсионная однушка», легко сдается в аренду. Подобные решения популярны не только в России, но и в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни.

Или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жильё. И когда я покупаю такое жильё, я совершенно чётко понимаю, как его сдать в аренду, — пояснил предприниматель.

Бизнесмен также заявил, что рост цен на жильё в России продолжится в том числе благодаря господдержке ипотечного рынка и сокращению земельного банка у застройщиков. По его словам, недвижимость защищает инвестора от инфляции, поскольку цена на неё растёт быстрее на два-три процента, и никаких снижений в цене недвижимости ожидать не приходится.

Ранее эксперты заявили, что жильё в России становится всё более недоступным, и по итогам года эта тенденция усилится из-за роста ставок по ипотеке. Доступность жилья снижалась на протяжении 2018–2021 годов в большинстве крупных городов. Семье из трёх человек надо всё больше времени, чтобы накопить на стандартную квартиру площадью 40–45 квадратных метров.Это объясняется тем, что доходы населения в последнее время снижались, а цены на жильё росли. Наименее доступно на сегодняшний день жильё в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях, далее следуют Казанская, Владивостокская и Краснодарская.