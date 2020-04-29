Российский космонавт рассказал о зарплатах в отрасли

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что кандидаты в космонавты получают до 100 тыс. рублей, а далее с учётом стажа, числа полётов, учёных степеней и занимаемой должности ежемесячный заработок может составить более 200 тыс. рублей.
Только прибывшие кандидаты в космонавты, которые зачислены в отряд, получают до 100 тыс. рублей, — цитирует ТАСС Кудь-Сверчкова.
Как писал NEWS.ru, в Роскосмосе считают зарплату российских космонавтов сопоставимой с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского и Канадского космических агентств и Японского агентства аэрокосмических исследований. Должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей, у тех, кто побывал в космосе — 69,6 тыс. рублей, рассказали в ведомстве. Космонавтам, кроме того, положены существенные надбавки. За успешное и добросовестное исполнение обязанностей — плюс 25% от оклада и тринадцатая зарплата по итогам года. За полёты также выплачивают ежемесячные надбавки к окладу до самой пенсии: за один полёт — плюс 55%, за два — 75%, за три и более — 120%.