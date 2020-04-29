Российский космонавт рассказал о зарплатах в отрасли

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Руководство НИИ имени Склифосовского приняло решение перепрофилировать ещё два этажа для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Там появятся специальные палаты и реанимационные койки для людей с диагностированным COVID-19, сообщил директор института Сергей Петриков.

По его словам, сначала в НИИ собирались выделить 102 койки для заражённых коронавирусной инфекцией, 22 из них — реанимационные. Как сказал Петриков, через семь дней после открытия первого этажа для...