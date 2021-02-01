Российский депутат добивается объявления кредитной амнистии

https://static.news.ru/photo/7e3809d6-649a-11eb-860f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России предлагают объявить кредитную амнистию. Как стало известно NEWS.ru, с соответствующей инициативой выступает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Из-за последствий пандемии коронавируса россияне испытывают финансовые трудности, многие потеряли работу и не имеют возможности вовремя оплачивать кредиты, отмечает он.

Согласно составленному документу (есть в распоряжении NEWS.ru), предлагается списать гражданам России пени и штрафы по потребительским кредитам, в том числе обеспеченным ипотекой. В пояснительной записке также указано, что это дополнение к Федеральному закону «О потребительском кредите» не коснётся «основного долга граждан по кредитам (займам) и начисленных процентов за пользование ими». Данное предложение депутат планирует внести в повестку дня на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое состоится 3 февраля.

По его словам, ранее он уже предлагал подобную инициативу, но сейчас, из-за пандемии, объявление кредитной амнистии стало особенно актуальным.

Закон уже ранее мной предлагался, но депутаты всячески препятствуют его рассмотрению, ссылаясь на разные причины. Они уходят от дискуссий, которые, на мой взгляд, очень острые и важные. В тяжелейших условиях потери работы в пандемию, в которые попали россияне, эти изменения особо необходимы. Законом предлагается амнистировать гражданам оплату штрафов и пени, чтобы помочь им вырваться из банковской кабалы. При этом основные долги, конечно, списаны не будут, — пояснил Андрей Анохин.

Как отметил депутат, чтобы реализовать предлагаемую инициативу, в Федеральный закон «О потребительском кредите» нужно внести соответствующие дополнения. В заключении спикер добавил, что в последние несколько лет в сфере кредитования россиян были реализованы различные законодательные инициативы. Они были направлены на повышение гарантий прав и законных интересов заёмщиков. Несмотря на это, в России сохраняется очень высокая социальная напряжённость из-за кредитов среди граждан. Поэтому требуются дополнительные меры для облегчения этой ситуации.

Как писал NEWS.ru, размер задолженности россиян по ипотечным кредитам в декабре прошлого года превысил сумму в 9 трлн рублей. Этот показатель стал выше более чем на полтора процента, а за весь 2020 год он вырос на 21,4%.